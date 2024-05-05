Орещук: если «Динамо» теряет очки в матче с «Сочи», то выбывает из чемпионской гонки

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказал мнение о чемпионской гонке для столичного клуба.

«По сути, для двух команд это финальный матч. Если «Динамо» проигрывает и теряет очки, то выбывает из гонки за чемпионство, если «Сочи» теряет очки, то практически вылетает в ФНЛ. Игра будет от ножа», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе столько же очков. «Динамо» — на третьей позиции (47), но у столичного клуба и сине-бело-голубых игра в запасе.

Ранее Бителло заявил, что «Динамо» по силам тягаться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство.