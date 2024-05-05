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Американский академик высказался об отказе в аккредитации российским волонтёрам на ОИ-2024

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Преподаватель политологии Тихоокеанского университета Орегона Жюль Бойкофф прокомментировал отказ в аккредитации российским волонтёрам на Олимпиаду в Париже.
Американский академик высказался об отказе в аккредитации российским волонтёрам на ОИ-2024
  • AP
  • © Adrienne Surprenant

«Внезапное решение отказать уже утверждённым волонтёрам из России и Беларуси не только необычно, но заставляет задуматься о первоначальном процессе проверки. Появилась новая информация о волонтёрах? Или же дискриминация поднимает свою уродливую голову?» — приводит слова Бойкоффа Inside the Games.

30 апреля стало известно, что Франция отклонила заявки российских волонтёров на аккредитацию на Олимпийские игры.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Тарасова дала наставление российским спортсменам перед Олимпиадой в Париже.

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