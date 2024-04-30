Тарасова дала наставление российским спортсменам на Олимпиаде в Париже

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, для чего нужно ездить на Олимпийские игры.

«Побеждать. Для меня важно побеждать, а не участвовать. Для чего тогда ехать? Если кому-то интересно участие, мне интересна победа», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Евгения Медведева назвала жестью условия допуска россиян к ОИ в Париже.