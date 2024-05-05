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Сёмин: мне кажется, что интрига в РПЛ закончилась

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал борьбу за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Сёмин: мне кажется, что интрига в РПЛ закончилась
  • РИА Новости

«Опять неудобный. А удобных вообще не бывает никогда (смеётся). Либо ты претендуешь на чемпионское звание, либо лишь бы не проиграть. И здесь такая же психология. Посмотрим на «Динамо», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе столько же очков. «Динамо» — на третьей позиции (47), но у столичного клуба и сине-бело-голубых игра в запасе.

Ранее Бителло заявил, что «Динамо» по силам тягаться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство.

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