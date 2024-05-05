Фернандес: «Динамо» обязано до конца бороться за чемпионство

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес высказал мнение, что столичный клуб должен бороться за чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы должны продолжать свой путь. «Динамо» станет чемпионом? Это великий клуб. Мы обязаны бороться до конца», — приводит слова Фернандеса Metaratings.ru.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе столько же очков. «Динамо» — на третьей позиции (47).

Ранее Бителло заявил, что «Динамо» по силам тягаться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство.