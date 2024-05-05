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Таранов: «Краснодар» психологически не готов стать чемпионом России

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Бывший защитник «Краснодара» Иван Таранов высказал мнение, что краснодарский клуб не сможет выиграть РПЛ в текущем сезоне.
Таранов: «Краснодар» психологически не готов стать чемпионом России

«Команда психологически не готова к чемпионству. По всей видимости, у «Краснодара» ещё не такой чемпионский состав, который смог бы воспользоваться ошибками «Зенита». Нет такой устойчивой психологии победителя. Я это связываю с тем, что состав преимущественно молодой», — цитирует Таранова «Чемпионат».

Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ахмата».

Единственный гол на 46-й минуте забил Мохамед Конате.

«Ахмат» набрал 32 очка и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе «Краснодара» 50 очков и вторая позиция.

Ранее сообщалось, как вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал поражение от «Ахмата» в матче 27-го тура РПЛ.

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