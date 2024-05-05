Таранов: «Краснодар» психологически не готов стать чемпионом России
«Команда психологически не готова к чемпионству. По всей видимости, у «Краснодара» ещё не такой чемпионский состав, который смог бы воспользоваться ошибками «Зенита». Нет такой устойчивой психологии победителя. Я это связываю с тем, что состав преимущественно молодой», — цитирует Таранова «Чемпионат».
Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ахмата».
Единственный гол на 46-й минуте забил Мохамед Конате.
«Ахмат» набрал 32 очка и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе «Краснодара» 50 очков и вторая позиция.
Ранее сообщалось, как вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал поражение от «Ахмата» в матче 27-го тура РПЛ.