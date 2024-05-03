Переехавший в США фигурист Десятов: очень скучаю по друзьям из Москвы
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«Можно адаптироваться — познать культуру, язык. Просто сложно найти друзей. Я очень скучаю по своим друзьям из Москвы. Но я нашёл много русскоязычных людей, которые переехали», — приводит слова Десятова A Divine Sport.
В России Десятов выступал в танцах на льду с Екатериной Андреевой.
В 2022 году он переехал в Америку и встал в пару с Изабеллой Флорес.
Ранее Десятов сообщил, что переехал в США ради международных турниров.