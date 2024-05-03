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Переехавший в США фигурист Десятов: очень скучаю по друзьям из Москвы

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Американский фигурист русского происхождения Иван Десятов рассказал о жизни в США.
Переехавший в США фигурист Десятов: очень скучаю по друзьям из Москвы
  • Gettyimages.ru

«Можно адаптироваться — познать культуру, язык. Просто сложно найти друзей. Я очень скучаю по своим друзьям из Москвы. Но я нашёл много русскоязычных людей, которые переехали», — приводит слова Десятова A Divine Sport.

В России Десятов выступал в танцах на льду с Екатериной Андреевой.

В 2022 году он переехал в Америку и встал в пару с Изабеллой Флорес.

Ранее Десятов сообщил, что переехал в США ради международных турниров.

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