Источник: Глушаков исключён из состава «Урарту» из-за конфликта с одноклубником
- РИА Новости
Как сообщает «Мутко против», конфликт случился из-за того, что Глушаков приставал к жене партнёра по команде во время ужина в одном из ресторанов.
Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько принял решение убрать Глушакова из состава.
Отмечается, что разрешить конфликт пока не удалось.
Глушаков стал игроком «Урарту» 27 февраля. В текущем сезоне он провёл за армянский клуб 12 матчей и отдал одну результативную передачу.
Ранее Глушаков признался, что не хочет просто так уходить из футбола.