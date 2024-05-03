Источник: Глушаков исключён из состава «Урарту» из-за конфликта с одноклубником

Полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков был исключён из состава команды из-за конфликта с одноклубником.

Как сообщает «Мутко против», конфликт случился из-за того, что Глушаков приставал к жене партнёра по команде во время ужина в одном из ресторанов.

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько принял решение убрать Глушакова из состава.

Отмечается, что разрешить конфликт пока не удалось.

Глушаков стал игроком «Урарту» 27 февраля. В текущем сезоне он провёл за армянский клуб 12 матчей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Глушаков признался, что не хочет просто так уходить из футбола.