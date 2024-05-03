Семак: Романцев, Газзаев и Сёмин являются моими учителями

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кого считает своими наставниками в тренерской деятельности.

«Чувствую, что встал вровень с Романцевым, Сёминым и Газзаевым? Нет, абсолютно. Для меня это мои учителя, легенды. Я делаю свою работу и не собираюсь её оценивать сам», — цитирует Семака «РБ Спорт».

Семак возглавил команду в 2018 году. «Зенит» под его руководством выиграл пять подряд чемпионатов России.

В нынешнем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Столько же баллов у идущего на второй позиции «Краснодара».

Ранее сообщалось, что «Зенит» и Семак договорились о продлении контракта до 2030 года.