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В «Зените» надеются, что Фернандес сыграет в текущем сезоне

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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о защитнике Марио Фернандесе.
В «Зените» надеются, что Фернандес сыграет в текущем сезоне
  • РИА Новости

«Увидим ли мы Марио на поле в этом сезоне? Посмотрим. Он как раз восстанавливается. Будем надеяться, что есть возможность, чтобы он сыграл», — цитирует Оливейру «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 33-летний футболист сыграл 18 матчей за команду, в которых не отличился результативными действиями.

В апреле в «Зените» сообщили, что Фернандес успешно перенёс операцию.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал ничью с ЦСКА в Кубке России справедливым итогом.

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