В «Зените» надеются, что Фернандес сыграет в текущем сезоне
- РИА Новости
«Увидим ли мы Марио на поле в этом сезоне? Посмотрим. Он как раз восстанавливается. Будем надеяться, что есть возможность, чтобы он сыграл», — цитирует Оливейру «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне 33-летний футболист сыграл 18 матчей за команду, в которых не отличился результативными действиями.
В апреле в «Зените» сообщили, что Фернандес успешно перенёс операцию.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал ничью с ЦСКА в Кубке России справедливым итогом.