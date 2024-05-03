В «Зените» надеются, что Фернандес сыграет в текущем сезоне

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о защитнике Марио Фернандесе.

«Увидим ли мы Марио на поле в этом сезоне? Посмотрим. Он как раз восстанавливается. Будем надеяться, что есть возможность, чтобы он сыграл», — цитирует Оливейру «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 33-летний футболист сыграл 18 матчей за команду, в которых не отличился результативными действиями.

В апреле в «Зените» сообщили, что Фернандес успешно перенёс операцию.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал ничью с ЦСКА в Кубке России справедливым итогом.