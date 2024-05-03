Юран: хочется поскорее в новую драку ввязаться

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о желании скорее вернуться к тренерской работе.

«Я такой человек, что в любой момент готов включиться в интересное дело. Хочется поскорее в новую драку ввязаться», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Напомним, что Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Сейчас команда идёт на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Об отставке тренера стало известно после поражения «Пари НН» в матче с «Ахматом» в рамках 26-го тура (1:5). Эта неудача стала шестой подряд в чемпионате России.

Ранее в «Пари НН» заявили, что ведут переговоры с сербским тренером Иличем.