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Юран: хочется поскорее в новую драку ввязаться

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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о желании скорее вернуться к тренерской работе.
Юран: хочется поскорее в новую драку ввязаться
  • РИА Новости

«Я такой человек, что в любой момент готов включиться в интересное дело. Хочется поскорее в новую драку ввязаться», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Напомним, что Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Сейчас команда идёт на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Об отставке тренера стало известно после поражения «Пари НН» в матче с «Ахматом» в рамках 26-го тура (1:5). Эта неудача стала шестой подряд в чемпионате России.

Ранее в «Пари НН» заявили, что ведут переговоры с сербским тренером Иличем.

 

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