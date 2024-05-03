Радимов: у ЦСКА нет шансов на медали, поэтому Кубок — основной трофей для них
- РИА Новости
«Зенит» произвёл ротацию в этом матче, дал отдохнуть лидерам. Домашний матч им будет намного легче играть. У ЦСКА практически не осталось шансов на медали, поэтому Кубок России — это основной трофей, за который они могут побороться», — цитирует Радимова «Матч ТВ».
Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:1.
В составе армейцев гол на 53-й минуте забил Антон Заболотный. У подопечных Сергея Семака отличился Александр Ерохин на 84-й минуте, который вышел на замену вместо Педро.
Ответный матч между командами состоится 15 мая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
Ранее Семак назвал ничью с ЦСКА в Кубке России справедливым итогом.