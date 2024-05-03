Радимов: у ЦСКА нет шансов на медали, поэтому Кубок — основной трофей для них

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о ничьей в первом матче Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом».

«Зенит» произвёл ротацию в этом матче, дал отдохнуть лидерам. Домашний матч им будет намного легче играть. У ЦСКА практически не осталось шансов на медали, поэтому Кубок России — это основной трофей, за который они могут побороться», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:1.

В составе армейцев гол на 53-й минуте забил Антон Заболотный. У подопечных Сергея Семака отличился Александр Ерохин на 84-й минуте, который вышел на замену вместо Педро.

Ответный матч между командами состоится 15 мая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Ранее Семак назвал ничью с ЦСКА в Кубке России справедливым итогом.