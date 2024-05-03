Экс-футболист «Ювентуса» Кьеллини: Роналду фанатично относился к своему телу
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«Он уважительно, почти одержимо относится к своему телу и подготовке. Он хочет забивать и побеждать. Его характер в сложных матчах произвёл на меня впечатление», — цитирует Кьеллини Football Italia.
Напомним, что 39-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года. В текущем сезоне футболист забил 38 мячей и отдал 12 голевых передач в 39 матчах.
Ранее Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в финал Кубка короля Саудовской Аравии.