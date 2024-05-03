RT в Telegram
Подпишись

Экс-футболист «Ювентуса» Кьеллини: Роналду фанатично относился к своему телу

Короткая ссылка
Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал об отношении нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду к своему телу.
Экс-футболист «Ювентуса» Кьеллини: Роналду фанатично относился к своему телу
  • AP

«Он уважительно, почти одержимо относится к своему телу и подготовке. Он хочет забивать и побеждать. Его характер в сложных матчах произвёл на меня впечатление», — цитирует Кьеллини Football Italia.

Напомним, что 39-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года. В текущем сезоне футболист забил 38 мячей и отдал 12 голевых передач в 39 матчах.

Ранее Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в финал Кубка короля Саудовской Аравии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить