Mundo Deportivo: «Барселона» попытается купить полузащитника «Баварии» Киммиха

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб рассчитывает укрепить позицию оборонительного полузащитника.

По информации источника, в «Барселоне» считают, что Киммих обладает достаточными физическими и техническими качествами, чтобы влиться в команду.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Баварию» 39 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Моуринью отклонил несколько предложений ради работы в «Баварии».