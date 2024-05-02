Вяльбе: Бородавко слишком деспотичен для меня — жили бы всю жизнь на ножах

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила, под руководством какого тренера хотела бы работать, если бы сейчас была спортсменкой.

Как призналась Вяльбе в интервью RT, она бы предпочла сотрудничать с Олегом Перевозчиковым, а не с Юрием Бородавко или Егором Сориным.

«Бородавко слишком деспотичен для меня — жили бы всю жизнь на ножах. К Сорину года три назад я бы точно побоялась пойти. Сейчас, может быть, нет. Что касается Олега, он чем-то мне напоминает моего Максимыча (Виктора Ткаченко. — RT). Он не так много шутит, ничем не бравирует, но хорошо делает свою работу, реально ровно относится ко всем спортсменам. Мне это очень импонирует», — сказала Вяльбе.

Полностью интервью Вяльбе читайте на сайте RT.

Ранее Вяльбе высказалась о соперничестве Алины Пеклецовой и Вероники Степановой.