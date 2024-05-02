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Вяльбе: Пеклецова ещё ребёнок, ей обидно, когда её обгоняет та же Степанова

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о соперничестве Алины Пеклецовой и Вероники Степановой.
Вяльбе: Пеклецова ещё ребёнок, ей обидно, когда её обгоняет та же Степанова
  • РИА Новости

«Конечно, Алина (Пеклецова) ещё ребёнок, ей обидно, когда её обгоняет та же Степанова. Особенно когда со стороны кажется, что Вероника вообще не прикладывает к этому усилий. А на самом деле это просто идеальная техника. Точно так же раньше всем казалось, что Наташа Терентьева гуляет по лыжне вообще не напрягаясь», — заявила Вяльбе в интервью RT.

Полностью интервью Вяльбе читайте на сайте RT.

Ранее Вяльбе рассказала, что составляет 50% от успеха лыжника.

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