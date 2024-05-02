Вяльбе рассказала, что составляет 50% успеха лыжника

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила мнение, что успех лыжника на половину зависит от техники.

«У нас техника — это 50% успеха. Я, например, весь сезон твердила Алине Пеклецовой, что она будет бегать совершенно иначе, если исправит технику бега. К сожалению, её как следует не научили в детстве. Она старается, работает, но перестраиваться во взрослом возрасте гораздо сложнее», — сказала Вяльбе в интервью RT.

Полностью интервью Вяльбе читайте на сайте RT.

Ранее Вяльбе призналась, что была удивлена триумфом Коростелёва в масс-старте в гору.