Вяльбе не исключила, что в будущем Терентьева вернётся под руководство Бородавко

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила мнение, что Наталья Терентьева (ранее — Непряева) могла быть инициатором их с мужем Александром перехода в группу Егора Сорина.

«Не факт, что инициатива принадлежала Саше (Терентьеву). Может быть, как раз с точностью до наоборот. Может быть, это он за ней пошёл. Наташа, как и Большунов, уже сформировавшийся спортсмен и очень неглупый человек. Так что я вполне допускаю, что чрезмерная тренерская опека иногда начинает угнетать. Да и потом — здесь не тот случай, когда спортсмен ушёл от тренера, хлопнув дверью. Всё было на уровне абсолютного взаимопонимания и нормальных человеческих отношений. И, кстати, не факт, что через два года Наталья не скажет: «Методика Юрия Викторовича мне больше подходит». И вернётся обратно», — сказала Вяльбе в интервью RT.

Полностью интервью Вяльбе читайте на сайте RT.

Ранее глава ФЛГР выразила мнение, что Александру Терентьеву стоило раньше перейти в группу Сорина.