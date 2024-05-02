Вяльбе считает, что лыжнику Терентьеву стоило раньше задуматься о смене тренере

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что её не насторожила новость о переходе двукратного бронзового призёра Олимпийских игр Александра Терентьева в группу Егора Сорина.

«Скорее, удивляюсь тому, что Саша, понимая, что столько лет у него не наблюдается прогресса, только сейчас принял такое решение… Не открою Америку, если скажу, что каждый тренер больше внимания уделяет лидеру. Когда этих лидеров много, ты распределяешь силы и внимание более равномерно. Гораздо тяжелее, когда вместе собраны как очень слабые спортсмены, так и очень сильные. Приблизительно это сейчас произошло в группе Юрия Викторовича Бородавко. То есть чисто по-тренерски ему даже сложнее, несмотря на то что в бригаде всего девять человек», — сказала Вяльбе в интервью RT.

По её словам, у достигших со своими спортсменами больших высот тренеров постепенно «перестают гореть глаза».

«Понятно же, что есть спортсмены, которые никогда не дотянутся ни до Большунова, ни до Терентьевой, просто потому что им природа этого не дала. Да, они всё равно хотят, пытаются во всём держаться за лидером, пыхтеть, как говорится», — добавила Вяльбе.

Полностью интервью Вяльбе читайте на сайте RT.

Ранее Вяльбе высказалась о соперничестве Алины Пеклецовой и Вероники Степановой.