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Умер чемпион Гран-при Hardcore FC в супертяжёлом весе Коломыцев

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На 38-м году жизни скончался чемпион Гран-при Hardcore в супертяжёлом весе Александр Коломыцев
Умер чемпион Гран-при Hardcore FC в супертяжёлом весе Коломыцев
  • Gettyimages.ru

По информации Telegram-канала SHOT, у спортсмена во сне остановилось сердце. Он находился на Ростове-на-Дону, куда прилетел из Москвы, чтобы провести операцию на руке.

Отмечается, что в квартире он ночевал один. Близкие Коломыцева обеспокоились после того, как он несколько часов не отвечал на звонки. У него осталось трое детей.

Ранее сообщалось, что Магомед, задержанный за убийство бойца ММА Мутаева в Дагестане, признал вину.

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