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Задержанный за убийство бойца ММА Мутаева в Дагестане признал вину

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Задержанный по подозрению в убийстве бойца смешанных единоборств (MMA) Магомеда Мутаева в Дагестане подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего.
Задержанный за убийство бойца ММА Мутаева в Дагестане признал вину
  • РИА Новости

«Следователи провели проверку показаний на месте с участием ранее задержанного в качестве подозреваемого 18-летнего местного жителя. Подозреваемый показал, где спрятал орудие преступления и каким образом им было совершено убийство», – сообщили в пресс-службе управления СК по Республике Дагестан.

31 января на улице Гапцахской в Махачкале преступник выстрелил в 21-летнего бойца не менее семи раз. От огнестрельных ранений Мутаев скончался по пути в больницу.

По подозрению в убийстве в розыск был объявлен 18-летний уроженец дагестанского села Коркмаскала Надырхан Кадирханов, которого задержали 3 февраля в Хасавюртовском районе.

Ранее сообщалось, что следствие считает личную неприязнь мотивом убийства бойца Мутаева.

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