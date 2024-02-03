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Следствие считает личную неприязнь мотивом убийства бойца Мутаева

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В Следственном комитете России назвали мотив убийства 21-летнего бойца Fight Nights Магомедрасула Мутаева.
Следствие считает личную неприязнь мотивом убийства бойца Мутаева
  • РИА Новости

«По данным следствия, мотивом совершения преступления явилось наличие ранее возникших личных неприязненных отношений с потерпевшим. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств», — говорится в пресс-релизе СК.

Убийство произошло вечером 31 января. Преступник выстрелил в 21-летнего Мутаева не менее семи раз. Спортсмен умер по пути в больницу.

Подозреваемым в убийстве бойца является 18-летний уроженец Кумторкалинского района, которого задержали спустя несколько дней после инцидента.

Ранее глава СК потребовал доклад о расследовании убийства бойца Мутаева в Махачкале.

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