Литвинов: Промес — член нашей семьи, остаётся надежда на его возвращение

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о ситуации с нападающим команды Квинси Промесом.

«Промес — член нашей команды и семьи. Желаю ему всего самого лучшего. Верю ли я, что он вернётся? Остаётся надежда», — цитирует Литвинова «РБ Спорт».

Напомним, что во время сборов «Спартака» в ОАЭ игрок попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В начале мая стало известно, что дело о ДТП закрыто.

Также в феврале суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Он был объявлен в международный розыск.

Ранее в «Спартаке» заявили, что дело об экстрадиции Промеса ещё рассматривается.