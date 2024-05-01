«Каролина» объявила о подписании контракта новичка с Хажеевым

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» подписал контракт новичка с российским вратарём Русланом Хажеевым.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на три года.

«Руслан — крупный вратарь, который очень хорошо двигается для своих габаритов и обладает хорошими инстинктами в воротах», — заявил генеральный менеджер клуба Дон Уодделл.

19-летний россиянин был выбран «Каролиной» в пятом раунде драфта НХЛ — 2023.

В сезоне-2023/24 Хажеев играл за «Белых медведей» в МХЛ. Он провёл 28 матчей, отражая 92,7% бросков за игру.

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