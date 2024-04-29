Нападающий Никита Гребёнкин и «Торонто Мэйпл Лифс» подписали трудовое соглашение.

«Никита Гребёнкин подписал трёхлетний контракт новичка с «Лифс». Он вступает в силу немедленно», — написал журналист Крис Джонстон в своём аккаунте в социальных сетях.

Накануне «Металлург» расторг контракт с нападающим, так как тот принял решение продолжить карьеру в НХЛ.

В нынешнем сезоне Гребёнкин провёл за «Металлург» 90 матчей и набрал 46 (22 + 24) очков по системе «гол + пас».

Ранее сообщалось, что Путин не смог связаться с президентом «Металлурга» после победы клуба в КГ.