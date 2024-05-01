Мишина рассказала, когда Семененко сможет полноценно тренироваться после травмы
- РИА Новости
«Сейчас Евгений катается в Италии, прыжки не начал в полную силу делать, я думаю, когда уже в Петербург вернётся 5 мая, нормально сможет приступить к тренировкам», — приводит слова Мишиной ТАСС.
Семененко повредил голеностоп при попытке исполнить четверной аксель.
Он является двукратным чемпионом России и победителем командного чемпионата мира.
Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала травму Семененко во время исполнения четверного акселя.