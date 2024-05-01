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Мишина рассказала, когда Семененко сможет полноценно тренироваться после травмы

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Заслуженный тренер России Татьяна Мишина рассказала о восстановлении Евгения Семененко после травмы голеностопа.
Мишина рассказала, когда Семененко сможет полноценно тренироваться после травмы
  • РИА Новости

«Сейчас Евгений катается в Италии, прыжки не начал в полную силу делать, я думаю, когда уже в Петербург вернётся 5 мая, нормально сможет приступить к тренировкам», — приводит слова Мишиной ТАСС.

Семененко повредил голеностоп при попытке исполнить четверной аксель.

Он является двукратным чемпионом России и победителем командного чемпионата мира.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала травму Семененко во время исполнения четверного акселя.

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