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Тарасова прокомментировала травму Семененко во время исполнения четверного акселя

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о сложности четверного акселя, во время исполнения которого получил травму двукратный чемпион России Евгений Семененко.
Тарасова прокомментировала травму Семененко во время исполнения четверного акселя
  • РИА Новости

«Молодцы, а что нам делать? Если есть аксель три с половиной оборота, надо пробовать четыре с половиной, такова спортивная жизнь. Всегда травмоопасно учить что-то новое, но учим же. Евгению желаю скорейшего выздоровления», — сказала Тарасова ТАСС.

9 апреля стало известно, что Семененко не выступит в шоу Тутберидзе из-за травмы.

Напомним, что фигурист выиграл чемпионат России, этап Гран‑при страны и Спартакиаду сильнейших.

Ранее тренер Алексей Мишин выразил надежду, что травма фигуриста Семененко окажется несерьёзной.

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