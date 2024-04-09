Мишин надеется, что травма фигуриста Семененко окажется несерьёзной

Российский тренер Алексей Мишин высказался о травме двукратного чемпиона России Евгения Семененко.

«Травма была, но надеюсь, что она не будет слишком опасной», — цитирует Мишина ТАСС.

9 апреля стало известно, что Семененко не выступит в шоу Тутберидзе из-за травмы.

Напомним, что фигурист выиграл чемпионат России, этап Гран‑при страны и Спартакиаду сильнейших.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась мнением о потенциальном участии российских спортсменов в Играх 2024 года в Париже.