Мишин надеется, что травма фигуриста Семененко окажется несерьёзной
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«Травма была, но надеюсь, что она не будет слишком опасной», — цитирует Мишина ТАСС.
9 апреля стало известно, что Семененко не выступит в шоу Тутберидзе из-за травмы.
Напомним, что фигурист выиграл чемпионат России, этап Гран‑при страны и Спартакиаду сильнейших.
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась мнением о потенциальном участии российских спортсменов в Играх 2024 года в Париже.