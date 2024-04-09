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Навка считает, что каждый российский спортсмен сам решает, стоит ли ему ехать на ОИ

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась мнением о потенциальном участии российских спортсменов в Играх 2024 года в Париже.
Навка считает, что каждый российский спортсмен сам решает, стоит ли ему ехать на ОИ
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«С точки зрения спортсменки, которая всю жизнь, включая детство, юность, жила мыслью о победе на Олимпийских играх, посвятив всю жизнь спорту, достижениям и движению к этой цели, могу сказать, что это единственное честное и справедливое решение по отношению к спортсменам!» — написала олимпийская чемпионка в Telegram-канале.

По словам Навки, только тот человек, который прошёл сложный спортивный путь, имеет право принимать решение об участии в Олимпиаде.

«Это ни в коей мере не ставит под сомнение его любовь к Родине, флагу, гимну и стране! Это лишний раз доказывает силу характера русского спортсмена, дух которого не сломить», — резюмировала она.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде.

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