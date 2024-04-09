Навка считает, что каждый российский спортсмен сам решает, стоит ли ему ехать на ОИ
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«С точки зрения спортсменки, которая всю жизнь, включая детство, юность, жила мыслью о победе на Олимпийских играх, посвятив всю жизнь спорту, достижениям и движению к этой цели, могу сказать, что это единственное честное и справедливое решение по отношению к спортсменам!» — написала олимпийская чемпионка в Telegram-канале.
По словам Навки, только тот человек, который прошёл сложный спортивный путь, имеет право принимать решение об участии в Олимпиаде.
«Это ни в коей мере не ставит под сомнение его любовь к Родине, флагу, гимну и стране! Это лишний раз доказывает силу характера русского спортсмена, дух которого не сломить», — резюмировала она.
19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде.