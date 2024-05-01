The Athletic: тен Хаг продолжит тренировать «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжит работу в английском клубе.

По информации The Athletic, представители миноритарного акционера «Юнайтед» считают, что руководство не предоставило тен Хагу надлежащих условий для того, чтобы добиться успеха. Поэтому они не видят поводов для смены тренера.

«Красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка в 34 матчах. Пока команда не входит в зону еврокубков.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривал Хави в качестве замены тен Хагу.