Адвокат Бушманов считает, что Промес может вернуться в Россию из ОАЭ
- РИА Новости
«Учитывая тёплые взаимоотношения между Россией и ОАЭ, имеются реальные перспективы отклонения запроса Нидерландов. Тогда у него будет возможность вернуться в Россию и продолжить спортивную карьеру», — цитирует Бушманова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что во время сборов «Спартака» в ОАЭ игрок попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.
Также в феврале суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Он был объявлен в международный розыск.
Ранее в прокуратуре Нидерландов отреагировали на закрытие дела Промеса в ОАЭ.