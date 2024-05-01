Адвокат Бушманов считает, что Промес может вернуться в Россию из ОАЭ

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал информацию о том, что дело нападающего «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае (ОАЭ) закрыто.

«Учитывая тёплые взаимоотношения между Россией и ОАЭ, имеются реальные перспективы отклонения запроса Нидерландов. Тогда у него будет возможность вернуться в Россию и продолжить спортивную карьеру», — цитирует Бушманова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что во время сборов «Спартака» в ОАЭ игрок попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Также в феврале суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Он был объявлен в международный розыск.

Ранее в прокуратуре Нидерландов отреагировали на закрытие дела Промеса в ОАЭ.