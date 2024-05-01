Шалимов считает, что в игре ЦСКА присутствует безнадёга
- РИА Новости
«Что касается ЦСКА, то присутствует некая безнадёга. Я вижу жёсткий недокомплект игроков, и тренер это чувствует. Команда выполняет очень тяжёлую работу, которая не приносит удовлетворения в виде того результата, которого все ждут, но ресурса для него просто нет», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
В матче 26-го тура РПЛ «Балтика» одержала победу над ЦСКА со счётом 3:1.
Калининградцы поднялись на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Армейцы — на седьмой позиции (38).
Ранее в ЦСКА сообщили, что Файзуллаев сможет сыграть с «Зенитом».