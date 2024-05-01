Гендиректор «Баварии»: цель — взять ЛЧ, а потом наши пути с Тухелем разойдутся

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен исключил возможность того, что главный тренер команды Томас Тухель останется в клубе.

«Наша цель — выйти в финал, а затем, надеюсь, выиграть Лигу чемпионов. Мы все будем счастливы вместе, а потом наши пути разойдутся», — цитирует Дрезена Bayern & Germany.

Накануне «Бавария» на своём поле сыграла вничью с «Реалом» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» завершилась со счётом 2:2.

Напомним, что Тухель объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

Ранее Тони Кроос заявил, что «Реал» заслужил ничью в матче с «Баварией».