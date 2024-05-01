RT в Telegram
Подпишись

В ФФУ сообщили, что Файзуллаев не сыграет в финале Кубка Азии U-23 и возвращается в ЦСКА

Короткая ссылка
Федерация футбола Узбекистана сообщила, что полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев возвращается в расположение армейского клуба.
В ФФУ сообщили, что Файзуллаев не сыграет в финале Кубка Азии U-23 и возвращается в ЦСКА
  • РИА Новости

«Наш футболист Аббосбек Файзуллаев, внёсший достойный вклад в исторический результат нашей сборной на Кубке Азии среди игроков до 23 лет, в соответствии с соглашением отправляется в Москву для подготовки к следующим важным матчам», — написано в заявлении Федерации футбола Узбекистана.

29 апреля молодёжная сборная Узбекистана победила команду Индонезии в матче полуфинала Кубка Азии (2:0). Выход в финал позволил команде впервые отобраться на олимпийский футбольный турнир.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России 2 мая. Начало встречи — в 19:15 мск. Главным арбитром встречи будет Сергей Карасёв. Ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко. Арбитр VAR — Евгений Турбин.

Ранее Федотов оценил шансы футболистов ЦСКА в матчах Кубка России с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить