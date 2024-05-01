В ФФУ сообщили, что Файзуллаев не сыграет в финале Кубка Азии U-23 и возвращается в ЦСКА

Федерация футбола Узбекистана сообщила, что полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев возвращается в расположение армейского клуба.

«Наш футболист Аббосбек Файзуллаев, внёсший достойный вклад в исторический результат нашей сборной на Кубке Азии среди игроков до 23 лет, в соответствии с соглашением отправляется в Москву для подготовки к следующим важным матчам», — написано в заявлении Федерации футбола Узбекистана.

29 апреля молодёжная сборная Узбекистана победила команду Индонезии в матче полуфинала Кубка Азии (2:0). Выход в финал позволил команде впервые отобраться на олимпийский футбольный турнир.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России 2 мая. Начало встречи — в 19:15 мск. Главным арбитром встречи будет Сергей Карасёв. Ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко. Арбитр VAR — Евгений Турбин.

Ранее Федотов оценил шансы футболистов ЦСКА в матчах Кубка России с «Зенитом».