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Защитник «Краснодара» Тормена: если станем чемпионами, будет невероятный праздник

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Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Защитник «Краснодара» Тормена: если станем чемпионами, будет невероятный праздник
  • Gettyimages.ru

«Все сейчас наблюдают за чемпионской гонкой. «Краснодару» нужно сконцентрироваться, ведь у каждой команды осталось по четыре игры, а задачу решит тот, кто потеряет меньше очков. Если станем чемпионами, будет невероятный праздник», — цитирует Тормену «Матч ТВ».

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» после ничьей с «Крыльями» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером. «Динамо» — на третьей позиции (47 очков).

Ранее сообщалось, что Мусаев недоволен судейством в матче с «Крыльями Советов».

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