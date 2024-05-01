Защитник «Краснодара» Тормена: если станем чемпионами, будет невероятный праздник

Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Все сейчас наблюдают за чемпионской гонкой. «Краснодару» нужно сконцентрироваться, ведь у каждой команды осталось по четыре игры, а задачу решит тот, кто потеряет меньше очков. Если станем чемпионами, будет невероятный праздник», — цитирует Тормену «Матч ТВ».

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» после ничьей с «Крыльями» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером. «Динамо» — на третьей позиции (47 очков).

Ранее сообщалось, что Мусаев недоволен судейством в матче с «Крыльями Советов».