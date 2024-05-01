Уиттакер: я могу добыть победу над Чимаевым в борьбе
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«Я хочу драться по-своему — биться в стойке и терпеть до последнего. Это будет пятираундовый бой, а у меня достаточно опыта подобных поединков. Я могу сдержать его или даже добыть победу над ним в борьбе», — приводит слова Уиттакера ESPN.
Чимаев 21 октября нанёс поражение нигерийцу Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби. На его счету 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».
22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии в главном событии Чимаев проведёт поединок с Уиттакером.
Ранее Чимаев рассказал о своём табу в мире смешанных единоборств.