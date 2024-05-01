Уиттакер: я могу добыть победу над Чимаевым в борьбе

Австралийский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Роберт Уиттакер высказался о своём поединке с проспектом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Я хочу драться по-своему — биться в стойке и терпеть до последнего. Это будет пятираундовый бой, а у меня достаточно опыта подобных поединков. Я могу сдержать его или даже добыть победу над ним в борьбе», — приводит слова Уиттакера ESPN.

Чимаев 21 октября нанёс поражение нигерийцу Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби. На его счету 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии в главном событии Чимаев проведёт поединок с Уиттакером.

Ранее Чимаев рассказал о своём табу в мире смешанных единоборств.