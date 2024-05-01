Павлович одним словом описал подготовку к поединку с Волковым

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович высказался о поединке с соотечественником Александром Волковым.

«Концентрация», — написал Павлович в социальных сетях.

Напомним, что свой последний поединок Павлович проиграл британцу Тому Аспинэллу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

Павлович и Волков проведут бой 22 июня на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Павлович назвал свой самый кровавый бой в UFC.