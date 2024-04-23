Павлович назвал свой самый кровавый бой в UFC

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович высказался о своём самом кровавом поединке в UFC.

«Наверно, самый кровавый бой получился с Дерриком Льюисом. Я даже не понял, как это произошло. Думаю, когда он бил боковой удар, сделал сечку. В принципе нормально, симпатично. Но можно отнести его к кровавым боям, потому что есть кровь на лице», — сказал Павлович на YouTube-канале Ruslan Gumilev.

Напомним, что свой последний поединок Павлович проиграл британцу Тому Аспинэллу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

Ранее UFC официально объявил о бое Павловича с Волковым.