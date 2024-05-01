В РФС объяснили недопуск российских судей к работе на Евро-2024

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не приглашать российских судей для работы на Евро-2024.

«От УЕФА нет запрета на работу судей на международных матчах. Когда они сталкиваются с нежеланием некоторых сборных играть матчи с участием российских субъектов футбола, то предпочитают избегать таких ситуаций», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Он отметил, что считает это решение неправильным, а российские судьи хотят обслуживать международные матчи.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что представитель РФС посетит конгресс ФИФА в мае.