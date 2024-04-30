Личка: было бы отлично, если бы в последнем туре мы бились с «Краснодаром» за титул

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о шансах команды на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Нам надо ждать ошибки соперника. Если бы был шанс поехать в Краснодар в последнем туре и биться там за чемпионство — это было бы вообще отлично», — цитирует Личку «РБ Спорт».

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» после ничьей с «Крыльями» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером. «Динамо» — на третьей позиции (47 очков).

В 30-м туре чемпионата подопечные Лички сыграют на выезде в Краснодаре.

Ранее Валерий Овчинников заявил, что «Зенит» психологически не готов драться за титул РПЛ.