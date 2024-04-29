Овчинников: «Зенит» психологически не готов драться за титул РПЛ

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Зенит» психологически не готов драться за титул. Их футболисты уже пресытились титулами. Да и поймите — шесть бразильцев на поле — это многовато. Тогда нужен и бразильский главный тренер, и весь штаб. А то, что есть ещё три россиянина, — издержки производства», — цитирует Овчинникова «РБ Спорт».

Накануне «Динамо» одержало победу над «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:0.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» после ничьей с «Крыльями» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером. «Динамо» — на третьей позиции (47 очков).

Ранее Аршавин назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Динамо».