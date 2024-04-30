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МакSим — о Трусовой: какой характер у этой девочки!

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Известная певица МакSим отреагировала на номер фигуристки Александры Трусовой под её песню.
МакSим — о Трусовой: какой характер у этой девочки!
  • РИА Новости

«Как же мне приятно! Какой номер! Какой характер у этой девочки!» — написала певица в соцсетях.

Накануне Трусова выступила с показательным номером под песню «Отпускаю» на турнире «Битва школ» в Москве.

За свою карьеру фигуристка завоевала серебро чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы, а в 2022 году завоевала медаль зимних Олимпийских игр в Пекине, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой.

Ранее Трусова заявила, что на шоу Этери Тутберидзе чувствует себя немного как на соревнованиях.

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