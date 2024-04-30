Петряков победил Мирошниченко на турнире в Казани
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Поединок завершился после десяти раундов единогласным решением судей (96-93, 97-92, 97-92). Петряков занимает первую строчку среди российских боксёров полусреднего веса на портале BoxRec. Для Мирошниченко эта неудача стала первой в карьере.
«Я просто сделал всё, что мне говорила команда. Вот мы и видим результат. Я не готов сейчас обсуждать возможный реванш с ним, потому что сейчас весь на эмоциях. Всё, что я сейчас хочу — отдохнуть и провести время со своими родными и близкими», — заявил Петряков сразу после боя.
В со-главном событии вечера российский легковес Алексей Мазур в восьмираундовом поединке единогласным решением судей победил Лорена Джафета из Танзании.
Ранее сообщалось, что Рой Джонс назвал отличным выступление российских боксёров на чемпионате Европы.