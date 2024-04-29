У экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Нганну умер 18-месячный сын

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну сообщил о потере сына.

«В чём смысл жизни, если то, за что мы так упорно боремся, в конечном счёте причиняет нам больше всего боли? Почему жизнь так несправедлива? Почему она так несправедлива и безжалостна? Я чертовски устал от этого», — написал Нганну в социальной сети.

В смешанных единоборствах Нганну одержал 17 побед при трёх поражениях.

9 марта британец Энтони Джошуа одержал досрочную победу над Нганну на турнире в Эр-Рияде. Джошуа нокаутировал камерунца во втором раунде.

В активе Энтони теперь 28 побед и три поражения. Нганну проиграл второй профессиональный бой в карьере.

Ранее Монсон высказался о возможном поединке между россиянином Фёдором Емельяненко и бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата Фрэнсисом Нганну из Камеруна.