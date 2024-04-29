Ротенберг — о Гребёнкине в «Торонто»: сожаление, что он не продолжит развиваться в России

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о переходе нападающего Никиты Гребёнкина в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Конечно, есть сожаление, что Никита не продолжит развиваться в России, но это его выбор, который нужно уважать. Только вперёд!» — написал Ротенберг в своём Telegram-канале.

Накануне «Металлург» расторг контракт с нападающим, так как тот принял решение продолжить карьеру в НХЛ.

В нынешнем сезоне Гребёнкин провёл за «Металлург» 90 матчей и набрал 46 (22 + 24) очков по системе «гол + пас».

Ранее сообщалось, что Путин не смог связаться с президентом «Металлурга» после победы клуба в КГ.