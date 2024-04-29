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Терещенко назвал Разина лучшим тренером сезона КХЛ

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о лучшем тренере в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Терещенко назвал Разина лучшим тренером сезона КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Из тренеров, разумеется, выделяется Андрей Владимирович Разин. Он создал команду и сразу привёл её к чемпионству. Поэтому я бы с уверенностью назвал Разина тренером этого сезона, он проделал отличную работу», — приводит слова Терещенко Legalbet.

24 апреля магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги и в третий раз в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Столько же раз главный трофей брали «Ак Барс» (2009, 2010 и 2018 годы) и ЦСКА (2019, 2022 и 2023 годы).

Ранее стало известно, что Разин не стал отвечать на критику в свой адрес после победы в Кубке Гагарина.

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