Терещенко назвал Разина лучшим тренером сезона КХЛ

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о лучшем тренере в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Из тренеров, разумеется, выделяется Андрей Владимирович Разин. Он создал команду и сразу привёл её к чемпионству. Поэтому я бы с уверенностью назвал Разина тренером этого сезона, он проделал отличную работу», — приводит слова Терещенко Legalbet.

24 апреля магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги и в третий раз в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Столько же раз главный трофей брали «Ак Барс» (2009, 2010 и 2018 годы) и ЦСКА (2019, 2022 и 2023 годы).

Ранее стало известно, что Разин не стал отвечать на критику в свой адрес после победы в Кубке Гагарина.