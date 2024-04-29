Молодёжная сборная Узбекистана с Файзуллаевым в составе вышла в финал Кубка Азии

Молодёжная сборная Узбекистана победила команду Индонезии в матче полуфинала Кубка Азии по футболу.

Встреча прошла в Дохе (Катар) и завершилась со счётом 2:0.

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев провёл в составе национальной команды весь матч и не отметился результативными действиями.

Таким образом, сборная Узбекистана вышла в финал Кубка Азии U-23, где сыграет с победителем полуфинального матча Япония — Ирак.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о ситуации касательно полузащитника Аббосбека Файзуллаева.