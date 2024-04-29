Молодёжная сборная Узбекистана с Файзуллаевым в составе вышла в финал Кубка Азии
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Встреча прошла в Дохе (Катар) и завершилась со счётом 2:0.
Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев провёл в составе национальной команды весь матч и не отметился результативными действиями.
Таким образом, сборная Узбекистана вышла в финал Кубка Азии U-23, где сыграет с победителем полуфинального матча Япония — Ирак.
Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о ситуации касательно полузащитника Аббосбека Файзуллаева.