Брейдо: Акинфеев в раздевалке напихал Файзуллаеву

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о ситуации касательно полузащитника Аббосбека Файзуллаева.

«Файзуллаев понимает, что все будут думать о том, что четвёртую жёлтую он получил специально. Акинфеев в раздевалке ему напихал. Что можно сделать в этой тяжёлой ситуации? Попытаться переключиться в играх за олимпийскую сборную и с другими эмоциями вернуться», — цитирует Кирилла Брейдо «Матч ТВ».

Файзуллаев не сможет принять участие в матче со «Спартаком» из-за перебора жёлтых карточек в игре с «Ахматом». Футболист получил предупреждение на седьмой минуте встречи с грозненским клубом.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит удаления Роши и Дивеева в матче с «Ахматом».