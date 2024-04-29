Сёмин считает, что Романцеву не поздно возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что время Олега Романцева ещё не прошло и он способен возглавить московский «Спартак».

Недавно в интервью RT Юрий Сёмин предложил руководству «Спартака» пригласить Олега Романцева на пост наставника команды.

«Действительно ли я считаю, что это возможно? А почему нет? Мне ни в коем случае не кажется, что его время прошло», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Последний раз 75-летний Романцев работал главным тренером в 2005 году, сейчас он является советником руководителя нижегородского «Пари НН».

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» не видят Слишковича полноценным главным тренером.