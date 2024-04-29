RT в Telegram
Подпишись

Сёмин считает, что Романцеву не поздно возглавить «Спартак»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что время Олега Романцева ещё не прошло и он способен возглавить московский «Спартак».

Недавно в интервью RT Юрий Сёмин предложил руководству «Спартака» пригласить Олега Романцева на пост наставника команды.

«Действительно ли я считаю, что это возможно? А почему нет? Мне ни в коем случае не кажется, что его время прошло», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Последний раз 75-летний Романцев работал главным тренером в 2005 году, сейчас он является советником руководителя нижегородского «Пари НН».

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» не видят Слишковича полноценным главным тренером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить