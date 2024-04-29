Шон О'Мэлли: Махачев против Холлоуэя — это был бы дикий бой

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли хотел бы увидеть поединок между чемпионом в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и вторым номером полулёгкого дивизиона Максом Холлоуэем.

«Что насчёт боя Макса Холлоуэя против Ислама? Мы никогда не видели, чтобы Макс кого-то жёстко нокаутировал. Гейджи был выше Холлоуэя в рейтинге, но Макс нокаутировал его. Так что такой бой имеет смысл. Это было бы дико!» — сказал О'Мэлли на своём YouTube-канале.

Махачев сразится с Дастином Порье 1 июня на турнире UFC 302 в Нью-Джерси.

В последнем поединке в октябре 2023 года Махачев нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Махачев заявил, что с лёгкостью сможет победить Порье.